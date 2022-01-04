Более 10 лет идет шоу "Мастер Шеф", которое очень полюбилось украинскому зрителю, передает Politeka.net. В этом году зрителей порадуют премьерой нового сезона под названием "МастерШеф. Битва сезонов". Выпуски стартуют с 22 января, а пока людей интригуют новыми кадрами.
На съемках вспыхнул огонь прямо в руках одного из участников.
"Помогите! Как это выключить?", - написано на фото.
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Самые яркие участники прошлых сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший", - говорится в сообщении на официальной странице проекта.
Публикация быстро собрала почти 4000 лайков и много комментариев. Люди по-разному реагировали на новость:
"Зачем участвовать победителям? Не понимаю...", "Все клёвые и любимые вот только Великая там лишняя", "Надеюсь, что это не будет такой же бред как мастер шеф со звёздами", "20 раз пересмотрела этот момент😂😂😂😂😂 Лучший!!!!!".
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