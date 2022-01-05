Запальний спільний виступ Олі Полякової та Олега Винника на новорічному спецвипуску шоу «Маска» вразив не тільки українців, а й зіркових детективів на чолі з Андрієм Данилком.

Як пише Politeka.net, зірки не втрималися і пустилися в танок під час прем'єри спільної пісні Полякової і Винника. У новорічному випуску "Маски" зірки презентували свою нову композицію "Довгоноге щастя", яку записали дуетом.

Для виступу Полякова вибрала ефектне сріблясте плаття з бахромою. При цьому наряд виявився таким коротким, що ноги співачки були відкриті до самих стегон.

Полякова з Винником весело танцювали на сцені, змушуючи пуститися в танок і глядачів. Не втрималися від танців і зіркові детективи "Маски". Так, Настя Каменських і Андрій Данилко забралися на стіл, щоб порухатися під музику.

"Михалич, зірки!", - крикнув своєму колезі Дзідзьо, після чого Данилко запустив конфетті у вигляді маленьких зірочок.

Українці теж оцінили виступ артистів.

"Шикарна пісня бомбезний дме", "нарешті. Я з нетерпінням чекала цього", "Ноги довгі, а пісня трохи закоротка, хотілося б продовжити задоволення", "на ноги і фігуру Полякової можна дивитися вічно", "Ось це здорово! ... Яка краса", - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова після "дорослих дівчаток" висловила, що думає про Машу Єфросиніної.

Як повідомляла Politeka, Винник несподівано знайшов "заміну" своїй Таюні, мережа в захваті.

Також Politeka писала, що хвора Оля Полякова повідомила про свій стан.