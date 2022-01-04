Як пише Politeka.net, відома українська балерина, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар разом зі своїм чоловіком Олександром Стояновим провели серію новорічних виступів у різних містах України. Після чого чоловік відомої балерини розповів про подальші плани, і показав цікаве фото.

"Гастролі по Україні закінчили і пора вирушати до Франції! Всім спасибі за свято, яке ви з нами розділили!🎄 І залишилося тільки одне питання: де чиї ноги? Тому що під кінець, ми їх вже не відчували)) трохи відпочинку і знову на сцену», - йдеться в повідомленні на сторінці Олександра Стоянова.

На опублікованому фото дійсно не відразу виходить зрозуміти, де чиї ноги.

Шанувальники Катерини Кухар і Олександра Стоянова засипали їх компліментами.

"Кращі", "обожнюю вас", "Ви були прекрасні", - писали в коментарях.

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