Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий і шоумен Микита Добринін, який був головним героєм одного з сезонів шоу "Холостяк", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірковий красень виклав пікантне фото і поділився своїми думками про життя.

На новій фотографії Микита відображений в затишній кімнаті з ялинкою, він стоїть у вікна і дивиться в екран телефону. Перед камерою шоумен з'явився одних тільки спортивних штанях, демонструючи ідеальне м'язисте тіло, якому можуть багато позаздрити. При цьому на його ногах Немає взуття.

У підписі до фото Добринін написав: "Вичитав нещодавно важливу для себе думку, що важливо бути простіше і складніше одночасно. Ніякого парадоксу. Є ти і навколишній світ. Ви не єдині і, значить, ставлення до цих двох об'єктів може бути різним. До світу і всього, що відбувається навколо старайся ставитися простіше. Вже тим більше до того, що не можеш контролювати. До себе, навпаки, стався трохи серйозніше, як до головного героя фільму, тільки в даному випадку кіно довге, називається "життя".

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