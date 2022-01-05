Известный телеведущий и шоумен Никита Добрынин поделился в сети пикантным фото с голым торсом и рассказал о своих мыслях.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и шоумен Никита Добрынин, который был главным героем одного из сезонов шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик выложил пикантное фото и поделился своими мыслями о жизни.

На новой фотографии Никита запечатлен в уютной комнате с елкой, он стоит в окна и смотрит в экран телефона. Перед камерой шоумен появился одних только спортивных штанах, демонстрируя идеальное мускулистое тело, которому могут многие позавидовать. При этом на его ногах нет обуви.

В подписи к фото Добрынин написал: "Вычитал недавно важную для себя мысль, что важно быть проще и сложнее одновременно. Никакого парадокса. Есть ты и окружающий мир. Вы не едины и, значит, отношение к этим двум объектам может быть разным"

Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина после праздника показала кадры из спортзала: "Я как бревно".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Добрынин готовится с семьей покинуть Украину: "Думали в Таиланд, но...".

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