Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и шоумен Никита Добрынин, который был главным героем одного из сезонов шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик выложил пикантное фото и поделился своими мыслями о жизни.
На новой фотографии Никита запечатлен в уютной комнате с елкой, он стоит в окна и смотрит в экран телефона. Перед камерой шоумен появился одних только спортивных штанах, демонстрируя идеальное мускулистое тело, которому могут многие позавидовать. При этом на его ногах нет обуви.
В подписи к фото Добрынин написал: "Вычитал недавно важную для себя мысль, что важно быть проще и сложнее одновременно. Никакого парадокса. Есть ты и окружающий мир. Вы не едины и, значит, отношение к этим двум объектам может быть разным"
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