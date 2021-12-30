Даша Квиткова активно ведет свой блог в Инстаграм, в котором делится кадрами семейной жизни, пишет Politeka.net. Блогерша рассказывает о буднях с ребенком и мужем, а в этот раз решила поделиться планами на ближайшее время.
Оказывается, Даша Квиткова с семьей собрались покинуть Украину, но на месяц.
"Улетаем на месяц, думали в Таиланд, но вчера условия въезда ужесточились. Поэтому остановились на Сейшельских островах", - написала блогерша в своем стори.
Отметим, Даша Квиткова в недавнем посте рассказала, что ей только 23 года, но она старается успеть все и сразу, особенно под конец года. Однако на "финише" она понимает, что тратит много нервов. А от уже в январе блогерша вместе со всем миром делает своеобразный выдох.
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Звезда Сети напомнила о том, что осталось всего несколько дней до нового года, поэтому уже скоро можно "выдохнуть" и расслабиться.
В комментариях блогершу поддержали, некоторые также рассказывали свои истории перед новым годом.
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