Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, рассказала о планах улететь из Украины и об одной проблеме.

Даша Квиткова активно ведет свой блог в Инстаграм, в котором делится кадрами семейной жизни, пишет Politeka.net. Блогерша рассказывает о буднях с ребенком и мужем, а в этот раз решила поделиться планами на ближайшее время.

Оказывается, Даша Квиткова с семьей собрались покинуть Украину, но на месяц.

"Улетаем на месяц, думали в Таиланд, но вчера условия въезда ужесточились. Поэтому остановились на Сейшельских островах", - написала блогерша в своем стори.

Отметим, Даша Квиткова в недавнем посте рассказала, что ей только 23 года, но она старается успеть все и сразу, особенно под конец года. Однако на "финише" она понимает, что тратит много нервов. А от уже в январе блогерша вместе со всем миром делает своеобразный выдох.

Звезда Сети напомнила о том, что осталось всего несколько дней до нового года, поэтому уже скоро можно "выдохнуть" и расслабиться.

В комментариях блогершу поддержали, некоторые также рассказывали свои истории перед новым годом.

Напомним, "Холостяк" Добрынин с женой решили немного отдохнуть от родительских обязанностей

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Добрынина Квиткова показала подросшего сына Льва

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина рассказала, как правильно баловать себя