Дружина Володимира Остапчука активно веде сторінку в Instagram, в якій ділиться особистим, передає Politeka.net.
Днями зірка Мережі хвалилася відпочинком у Буковелі, а вже сьогодні розповіла про погане самопочуття.
Відповідні пости дівчина зробила у своїх сторіс Instagram. Дружина Володимира Остапчука розповіла, чим хвора і про своє самопочуття.
Як виявилося, тест показав "Грип А": "Поки ось так... мерзенна це штука", - написала Христина Остапчук.
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Пізніше дівчина опублікувала фото градусника з високою температурою.
"Такого я ще не бачила, коли п'єш жарознижувальне в хорошій дозі, а вона росте... Станом на зараз - стан де**мовий, страшно болить тіло, озноб переходить в жар, коротше - жесть... Чекаю прихід від ібупрофену... бережіть себе", - написала зірка Мережі.
За словами дружини Володимира Остапчука, рентген показав ознаки бронхіту, і їй боляче кашляти.
"Вова пішов за свічками, тому що, такого я ще не бачила, щоб після жарознижуючих препаратів температура піднімалася ще більше", - написала Христина Остапчук.
Раніше Politeka писала, що дружина Володимира Остапчука поділилася одкровенням про сварки з чоловіком
Нагадаємо, що дружина ведучого" Маски " Остапчука показала, з ким проводить час у Буковелі
A ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски " Остапчука засвітила, як проводить час з чоловіком