Кристина Горняк и Владимир Остапчук женаты не так давно, передает Politeka.net. Паре пришлось строить отношения на фоне скандала телеведущего с бывшей женой.
Влюбленные решили пожениться, сейчас пара строит общий дом. Супруги в своих аккаунтах часто делятся кадрами хорошего времяпрепровождения. На их лицах всегда улыбки, поэтому у некоторых пользователей Сети появились ощущения, что влюбленные никогда не ссорятся.
В новом сторис жена Владимира Остапчука решилась на откровение и рассказала об отношениях с мужем
"Мы ссоримся, мы еще та итальянская парочка! Думаю, совсем без ссор жить не выходит...Есть моменты, которые, конечно, можно обходить, но, поверьте, я фурия", - поделилась Кристина.
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Также звезда порассуждала о женской инициативе в отношениях с мужчиной.
"Каждый мужчина, как и женщина разные! Я, кстати, считаю, что держать в себе эмоции не стоит, то есть если вам хочется позвонить первой - звоните, но знайте меру. Всегда звонить первой не надо!", - написала жена Владимира Остапчука.
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