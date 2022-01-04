Жена Владимира Остапчука активно ведет страницу в Инстаграм, в которой делится самым личным, передает Politeka.net.
На днях звезда Сети хвасталась отдыхом в Буковеле, а уже сегодня рассказала о плохом самочувствии.
Соответствующие посты девушка сделала в своих сторис Инстаграм. Жена Владимира Остапчука рассказала, чем больна и о своем самочувствии.
Как оказалось, тест показал "Грипп А": "Пока вот так... мерзкая это штука", - написала Кристина Остапчук.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Никитюк оправдалась за свой конфуз перед мускулистым красавчиком: "Я поскользнулась..."
Старший сын Виктора Павлика рассекретил, что получил от отца и его новой жены в подарок: "Вот она, моя мечта..."
Новый сезон "Мастер Шеф", на шоу насмешили кадрами конфуза одного из участников: "Витя жжет"
Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит праздники в Карпатах: "Мы знали, что будет..."
Позже девушка опубликовала фото градусника с высокой температурой.
"Такого я еще не видела, когда пьешь жаропонижающее в хорошей дозе, а она растет... По состоянию на сейчас - состояние де**мовое, жутко болит тело, озноб переходит в жар, короче - жесть... Жду приход от ибупрофена... берегите себя", - написала звезда Сети.
По словам жены Владимира Остапчука, рентген показал признаки бронхита, и ей больно кашлять.
"Вова пошел за свечами, потому что, такого я еще не видела, чтобы после жаропонижающих препаратов температура поднималась еще больше", - написала Кристина Остапчук.
Ранее Politeka писала, что жена Владимира Остапчука поделилась откровением о ссорах с мужем
Напомним, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала, с кем проводит время в Буковеле
A еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука засветила, как проводит время с мужем