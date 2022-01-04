Жена украинского ведущего "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука, Кристина, пожаловалась на плохое самочувствие после отдыха на украинском курорте.

Жена Владимира Остапчука активно ведет страницу в Инстаграм, в которой делится самым личным, передает Politeka.net.

На днях звезда Сети хвасталась отдыхом в Буковеле, а уже сегодня рассказала о плохом самочувствии.

Соответствующие посты девушка сделала в своих сторис Инстаграм. Жена Владимира Остапчука рассказала, чем больна и о своем самочувствии.

Как оказалось, тест показал "Грипп А": "Пока вот так... мерзкая это штука", - написала Кристина Остапчук.

Позже девушка опубликовала фото градусника с высокой температурой.

"Такого я еще не видела, когда пьешь жаропонижающее в хорошей дозе, а она растет... По состоянию на сейчас - состояние де**мовое, жутко болит тело, озноб переходит в жар, короче - жесть... Жду приход от ибупрофена... берегите себя", - написала звезда Сети.

По словам жены Владимира Остапчука, рентген показал признаки бронхита, и ей больно кашлять.

"Вова пошел за свечами, потому что, такого я еще не видела, чтобы после жаропонижающих препаратов температура поднималась еще больше", - написала Кристина Остапчук.

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