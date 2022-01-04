Як пише Politeka.net, цікавим знімком Володимир Остапчук поділився на своїй сторінці в Instagram.

На новому фото зовнішність ведучого " Маски була помітно Відредагована.

"4 січня vs 31 грудня", - підписав він фото.

Багатьом фоловерам Володимира Остапчука на такому знімку він здався схожим на актора і телеведучого Юрія Горбунова.

"Я подумала Горбунов", " Думаю, чого я підписана на Горбунова?", "Нічого не хочу сказати, але дуже схожий на Горбунова, а воно тобі треба?", "Горбунович Горбунов, ти, чи що?", "На Горбунова схожий", - писали в коментарях.

Також користувачі Мережі побачили схожість зі співаком Михайлом Поплавським.

"Подумала Поплавський", "молодий Поплавський", - коментували пост Остапчука.

Крім того, хтось зазначив, що так Остапчук міг бачити через 15-20 років.

Нагадаємо, таємнича хвороба підкосила дружину ведучого" Маска "і" Співають всі "Остапчука:" мені дуже погано"

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого" Маски "Остапчука показала, з ким проводить час у Буковелі: "це окрема терапія"

Також Politeka писала, що дружина Остапчука з келихом в руках здивувала яскравим образом на Новий рік: "щоб все було в кайф"