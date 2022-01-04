Як пише Politeka.net, цікавим знімком Володимир Остапчук поділився на своїй сторінці в Instagram.
На новому фото зовнішність ведучого " Маски була помітно Відредагована.
"4 січня vs 31 грудня", - підписав він фото.
Багатьом фоловерам Володимира Остапчука на такому знімку він здався схожим на актора і телеведучого Юрія Горбунова.
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"Я подумала Горбунов", " Думаю, чого я підписана на Горбунова?", "Нічого не хочу сказати, але дуже схожий на Горбунова, а воно тобі треба?", "Горбунович Горбунов, ти, чи що?", "На Горбунова схожий", - писали в коментарях.
Також користувачі Мережі побачили схожість зі співаком Михайлом Поплавським.
"Подумала Поплавський", "молодий Поплавський", - коментували пост Остапчука.
Крім того, хтось зазначив, що так Остапчук міг бачити через 15-20 років.
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