Телеведучий Володимир Остапчук, зірка шоу "Маска", показав, що шахраї зробили, використавши його ім'я і Віталій Козловського.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним українським телеведучим і зіркою шоу"Маска". Нещодавно був гранд-фінал проекту і артист показував, як відсвяткував з дружиною цю подію. Не забуває Остапчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"У мене інший контакт і інша фотка. Людоньки, ніяких Гівів я не роблю. Це шахраї. Увага", - написав Володимир.

Після цього Остапчук показав другий скрін, де було листування з нібито Віталієм Козловським:

"- Йоу. Ти в курсі, так, що у нас завтра Гів. Може приєднаєшся? Нам потрібні спонсори)

- Ой, та не, спасибі.

- Ціни не великі. Давай приєднуйся. 100 доларів, прихід від 80 тисяч передплатників.

- Ах ви сволоти. Шахраї гребанные. Вже і моїм ім'ям користуєтеся.

- Якщо чесно, мені дуже потрібні ці гроші, правда. На Новий рік хочу зробити хороші продукти і відзначити з батьками. Тому я змушений, допоможіть будь ласка".

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