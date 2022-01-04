Как пишет Politeka.net, интересным снимком Владимир Остапчук поделился на своей странице в Instagram.
На новом фото внешность ведущего «Маски была заметно отредактирована.
«4 января vs 31 декабря», - подписал он фото.
Многим фолловерам Владимира Остапчука на таком снимке он показался похожим на актера и телеведущего Юрия Горбунова.
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«Я подумала Горбунов», «Думаю, чего я подписана на Горбунова?», «Ничего не хочу сказать, но очень похож на Горбунова, а оно тебе надо?», «Горбунович Горбунов, ты, что ли?», «На Горбунова похож», - писали в комментариях.
Также пользователи Сети увидели сходство с певцом Михаилом Поплавским.
«Подумала Поплавский 😂», «Молодой Поплавський», - комментировали пост Остапчука.
Кроме того, кто-то отметил, что так Остапчук мог бі віглядеть через 15-20 лет.
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