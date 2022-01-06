Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча, яка довгі роки веде шоу "Світське життя", часто радує шанувальників яскравими фото і відео в соцмережі. Так, цього разу у своїх Instagram-сторіс телезірка виклала кілька кадрів зі святкування Нового року.

Так, на одному з кадрів Котити зображена разом з чоловіком телеведучим Юрієм Горбуновим. Схоже, знімок був зроблений на веселій вечірці в Буковелі, куди пара їздила відзначати свято. На знімку Осадча позує в красивій вишиванці, а її чоловік в чорному костюмі з білою сорочкою.

"Свята у розпалі", - підписала знімок зірка.

На ще одному кадрі Котити продемонструвала інший образ - тут вона в темному вбранні, який складається з спідниці-міді і мереживний напівпрозорої блузи з об'ємними рукавами. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру зірки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

Нагадаємо, Катя Осадча в "космічній" сукні показала незвичайний образ поруч з Горбуновим: "Красиві".

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