Відома українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Анна Саліванчук вирішила показати в Instagram не тільки інтригуючі кадри, а й розповіла про те, як догодити жінці.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є популярною актрисою, яка викладає в Instagram безліч відео і фото, щоб отримати компліменти від своїх фанатів. При цьому зірка намагається уникати теми особистого життя.

"Чоловіки для вас!!! Як зрозуміти жінку, і що потрібно жінці від чоловіка?

1.Піклування. Як навчитися розуміти жінку? Та ніяк. Найчастіше вона сама не знає, чого хоче. Але жодна не відмовиться від твоєї турботи, чоловічих вчинків. Їй хочеться, щоб ти бігав в аптеку, коли вона лежить вдома з грипом, вкривав вночі ковдрою, приносив її улюблений шоколад.

2. Підтримка. Ти повинен вміти перекладати частину її обов'язків на свої плечі. Не повинен боятися брати відповідальність на себе і бути головним у ваших стосунках. Якщо ти всього цього не робиш, то виникає логічне запитання: А навіщо ти їй тоді взагалі потрібен?

3. Розуміння. Один з головних факторів у відносинах. Ти повинен розуміти, що вона дійсно не може вибрати з двох практично однакових суконь те, в якому піде з тобою на побачення.

4. Увага. Ніякі подарунки - навіть найбільший діамант світу - не здатні замінити їй того часу, який ти витратиш на неї.

5. Зізнання.

Вона дійсно хоче бути найкращою для тебе. Їй дуже важливо, щоб ти говорив про це їй якомога частіше.

6. Гроші вирішують, але не вирішать. Багато чоловіків думають, що гроші вирішують все. Так, певної категорії жінок саме це і потрібно. Але це абсолютно не ті жінки, з якими ти зможеш побудувати серйозні відносини. Є такі жінки, які і без грошей тебе будуть любити, і саме цим жінкам рот Мальдівами або діамантами не закриєш-ось таку жінку я вважаю треба брати!!!!👍 💋 💋 ",- висловилася Саліванчук.

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