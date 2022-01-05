Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка стала переможницею шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, здивувалася через те, що жінка годувала дитину грудьми в ТЦ.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram спортсменка та переможниця 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком Даша Ульянова розповіла шанувальникам, що дуже здивувалася, що жінка годувала дитину грудьми прямо на лавочці в торговому центрі і назвала це негуманним.

"Друзі, мене тут мучить одне питання. Я просто трохи не розумію, але це нормально, коли дівчина в торговому центрі, де багато людей, сидить на лавочці і годує дитину грудьми? Не знаю, мені здається, що не якось негуманно", - сказала Ульянова та нарвалася на критику.

В особисті повідомлення їй написали, що для сучасного світу це абсолютно нормально.

"Це норма в сучасному світі. В цьому немає нічого дивного! Вибачте, але ви трохи відстали від життя", - написали дівчині.

Також додали, що коли Ульянова сама стане мамою, то не буде дивуватися таким речам.

"Коли народиш, так говорити не будеш", - написали Даші.

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