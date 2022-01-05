Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram спортсменка и победительница 10 сезона реалити-шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова рассказала поклонникам, что очень удивилась, что женщина кормила ребенка грудью прямо на лавочке в торговом центре и назвала это негуманным.
"Друзья, меня здесь мучает один вопрос. Я просто немного не понимаю, но это нормально, когда девушка в торговом центре, где много людей, сидит на лавочке и кормит ребенка грудью? Не знаю, мне кажется, что не как-то негуманно", - сказала Ульянова та нарвалась на критику.
В личные сообщения ей написали, что для современного мира это абсолютно нормально.
"Это норма в современном мире. В этом нет ничего удивительного! Извините, но вы немного отстали от жизни", - написали девушке.
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Также добавили, что когда Ульянова сама станет мамой, то не будет удивляться таким вещам.
"Когда родишь, так говорить не будешь", - написали Даше.
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