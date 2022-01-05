Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, которая стала победительницей шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, удивилась из-за того, что женщина кормила ребенка грудью в ТЦ.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram спортсменка и победительница 10 сезона реалити-шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова рассказала поклонникам, что очень удивилась, что женщина кормила ребенка грудью прямо на лавочке в торговом центре и назвала это негуманным.

"Друзья, меня здесь мучает один вопрос. Я просто немного не понимаю, но это нормально, когда девушка в торговом центре, где много людей, сидит на лавочке и кормит ребенка грудью? Не знаю, мне кажется, что не как-то негуманно", - сказала Ульянова та нарвалась на критику.

В личные сообщения ей написали, что для современного мира это абсолютно нормально.

"Это норма в современном мире. В этом нет ничего удивительного! Извините, но вы немного отстали от жизни", - написали девушке.

Также добавили, что когда Ульянова сама станет мамой, то не будет удивляться таким вещам.

"Когда родишь, так говорить не будешь", - написали Даше.

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