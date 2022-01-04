Переможниця 10-го сезону проекту" Холостяк", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова поскаржилася на своє самопочуття перед виходом на вулицю.

Як передає Politeka.net, Даша Ульянова після перемоги на "Холостяку" з Максом Михайлюком досить швидко з ним розлучилася. Чоловік за цей час після шоу встиг завести стосунки, одружився і навіть став батьком. Даша ж про свої стосунки більше не розповідає, оскільки бажає зберегти всі дані в таємниці.

Однак про трудові будні, незручні моменти і різні історії вона розповідає із задоволенням. Також нерідко Ульянова показує себе справжню або скаржиться на різні проблеми.

"Всім привіт! Я не знаю взагалі, що зі мною і чому ... я така опухла, це взагалі для мене загадка. Ну ось так якось я і виглядаю " - вирішила розповісти Даша перед тим, як вийти на вулицю. Причому вона також показала обличчя поблизу з мінімумом косметики.

Також переможниця "Холостяка" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Даша Ульянова активно спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. На кадрах Ульянова заговорила про знайомства в Інтернеті і розповіла, з ким провела Новий Рік.

"Весело в компанії друзів", - розкрила Даша Ульянова.

Також, Даша Ульянова розповіла, що у неї не було досвіду знайомств в Інтернеті.

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