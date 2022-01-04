Як передає Politeka.net, Даша Ульянова після перемоги на "Холостяку" з Максом Михайлюком досить швидко з ним розлучилася. Чоловік за цей час після шоу встиг завести стосунки, одружився і навіть став батьком. Даша ж про свої стосунки більше не розповідає, оскільки бажає зберегти всі дані в таємниці.
Однак про трудові будні, незручні моменти і різні історії вона розповідає із задоволенням. Також нерідко Ульянова показує себе справжню або скаржиться на різні проблеми.
"Всім привіт! Я не знаю взагалі, що зі мною і чому ... я така опухла, це взагалі для мене загадка. Ну ось так якось я і виглядаю " - вирішила розповісти Даша перед тим, як вийти на вулицю. Причому вона також показала обличчя поблизу з мінімумом косметики.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян показав синів-красенів від першого шлюбу: рідкісні фото
Відомий шоумен пішов з життя через шість днів після свого брата-близнюка: "Ніколи один без іншого"
Зірка "Величного століття" запаморочила голову фотосесією у воді: "Така красива"
Еллерт після розставання з Мішиною показав, з ким проводить свята в Карпатах: "Ми знали, що буде..."
Також переможниця "Холостяка" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Даша Ульянова активно спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. На кадрах Ульянова заговорила про знайомства в Інтернеті і розповіла, з ким провела Новий Рік.
"Весело в компанії друзів", - розкрила Даша Ульянова.
Також, Даша Ульянова розповіла, що у неї не було досвіду знайомств в Інтернеті.
Раніше повідомлялося, переможниця "Холостяка" Ульянова після проблем зі здоров'ям здивувала новим образом: "політ нормальний..."
Також, переможниця "Холостяка" Ульянова після свята поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "боляче"
Politeka розповідала, переможниця "Холостяка" Ульянова заявила про повернення в Україну: "таке необхідне перезавантаження"