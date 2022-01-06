Богдан Шинкарьов, який став переможцем 11 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф", розповів шанувальникам, на що збирається витратити виграні кошти.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram переможець 11 сезону шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарьов вирішив відповісти на запитання шанувальників та залишив для цього спеціальне віконечко.

Так, шанувальники почали розпитувати Шинкарьова про шоу та цікавилися, куди він витратить виграні кошти.

"Друзі, дуже багато таких питань приходить і в особисті повідомлення і тут. Хлопці, більша частина виграних коштів піде на проживання в Парижі під час навчання. Ті що залишаться кудись інвестувати… ну там не так багато їх залишиться", - відповів Шинкарьов.

Нагадаємо, що 29-річний харків'янин Богдан Шинкарьов виграв 300 тисяч гривень, а також можливість пройти навчання в одній із найкращих кулінарних шкіл світу — Le Cordon Bleu у Парижі, куди він відправиться весною.

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