Кухар Богдан Шинкарьов, який виборов перемогу в 11 сезоні "Мастер Шеф", розповів шанувальникам, які він вирішив у фіналі приготувати страви, отримавши догану від Ектора.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram кулінар Богдан Шинкарьов, якого судді шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський вважали найкращим та віддали перемогу в сезоні, поділився із шанувальниками історією під час приготування вегетаріанських страв у фіналі проєкту.

Богдан Шинкарьов розповів, що він вирішив готувати баклажан, але отримав догану від Ектора.

"Час пішов, починаю готувати, і тут приходить Ектор і каже: "Богдане, я не уявляю як виглядатиме ваш баклажан на тарілці! І взагалі, Ви пам'ятаєте, хто програв із баклажаном у суперфіналі? Я вам так скажу, якщо Ваші страви сьогодні виглядатимуть не суперкрасиво, ви їдете додому! Ви мене зрозуміли?"

Ну я подумав, що я точно їду додому, бо після такої мови зробити так, щоб суддів все влаштувало, це дуже складно. Ектор запропонував переробити страву з баклажаном, але я був у ньому впевнений!

Розумію, що це ризик, але я вважаю, що фінал – це час, коли вже можна наполягти на своєму!", - написав Богдан.

Як бачимо, судді високо оцінили кулінарні вміння Шинкарьова та віддали йому перемогу в шоу.

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