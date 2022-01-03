Як пише Politeka.net, Богдан Шинкарьов став переможцем останнього сезону "Майстер Шеф", який судить Ектор Хіменес Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. Тепер Богдан досить популярний в Instagram, де за ним стежать понад 10 тисяч українців. Там блогер показує себе, а також приготовані страви.

На нових сторіс Шинкарьов показав себе, а також ще одного молодого чоловіка, який вирішив використовувати фото Богдана, щоб підставити просто своє обличчя.

"Просто якийсь тип прифотошопив своє обличчя до моєї фотки. Чи це не Популярність? Для того щоб відрізнити оригінал від копій, стежте за кількістю сарказму в словах і в погляді", - написав Богдан.

На другому знімку вже було фото самого богдана, як він стояв і посміхався на тлі розмитої будівлі.

"Пора робити ще один прямий ефір. Питання накопичилися?", - у підсумку запитав Богдан, пропонуючи українцям вирішити.

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