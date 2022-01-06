Чоловік програв у фіналі проекту, хоч і повернувся до нього заради того, щоб завоювати серце Злати, а нещодавно він розповів, ніби ніколи її і не любив.

Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко не став переможцем у фіналі шоу, проте викликав бурхливу реакцію в мережі через свою поведінку після перемоги Андрія Задворного. Чоловік не з'явився через певні причини на пост-шоу, проте не став виправдовуватися.

Цього разу чоловік розповів, чому не був насправді закоханий у Злату.

«У мене питання до тебе, як психолога. Чому твоя любов, любов Діми, Андрія до Злати так швидко закінчилася? Адже ти навіть повернувся заради неї або заради піару в проект. І не минуло двох місяців, всі понаходили собі дівчат. Я не розумію, адже якщо любиш, як можна так швидко відмовитися від об'єкта любові. Це так швидко для вас, як перевзутися?» - запитують у чоловіка.

Свечкоренко поспішив з відповіддю:

"Я ніколи не любив Злату. І в любові їй не зізнавався. Не плутайте смисли, ми прийшли на проект спробувати будувати свої відносини зі Златою, де внаслідок гіпотетично могла виникнути любов. А не навпаки, ви розумієте? Спочатку люди впізнають один одного, а потім вже зізнаються в почуттях. По друге, з тих пір, як я покинув проект, пройшло майже півроку".

Раніше екс-учасник "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Роман Свечкоренко показав карооку "Малятко" своєї нової дівчини Лери, на яку нещодавно обрушився хейт.

"Тепер у мене є собака. Взагалі це вихованець Лери, але тепер виходить наш. Звуть її Чапа, ми її давали друзям на пару днів. Спасибі їм", - розповів Роман Свечкоренко.

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