Як пише Politeka.net, Христина с Володимиром Остапчуком відпочивала в Буковелі. Але через пару днів після початку відпустки дружина Остапчука захворіла. Тести на COVID-19 показали негативний результат. Але пара вирішила терміново повертатися до Києва. На нових сторіс Христина вирішила розповісти, як зараз йдуть справи.

"Рентген показав знаки бронхіту, кашляти страшенно боляче. Вова пішов за свічками, тому що такого я ще не бачила, щоб після жарознижуючих препаратів температура піднімалася ще більше. Тепер ще одна надія на всесвіт, щоб Вова не захворів. Я знаю, що все буде так як має бути, але дуже хочу...",- написала Христина.

Також зірка показала чашку з чаєм і лимоном.

На другому сторіс Христина подякувала фанатам і розповіли ще трохи подробиць:

"Мені так хочеться сказати вам всім-дякую! Директ розірваний словами і побажаннями якнайшвидшого одужання. Я точно впораюся, все Буде Добре. За відчуттями, то цей грип причепився до мене один день, тобто симптоми проявилися відразу у вигляді кашлю 02.01 в обід. Спочатку думала, що може холодним повітрям надихалася. Але потім зрозуміла, що ні! Коли почалася температура і ломота в тілі. До вечора другого дня стало дуже погано. Думала, що ковид, але чекаю ось ще аналіз ПРЦ, щоб точно переконатися, що ні".

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