Ведучий шоу "Маска" і "Співають всі" Володимир Остапчук показав, як почувається дружина Христина Гірник, яка захворіла таємничою хворобою.

Як пише Politeka.net, Христині і Володимиру Остапчуку довелося повернутися з Буковелі, адже дружина підхопила таємничу хворобу. Тести не показали, що це популярний китайський вірус, тому поки невідомо, чим хворіє Христина. Володимир вирішив на нових сторіс показати, як почувається дружина, записавши Відео для Instagram.

На відео Христина лежала в ліжку. Вона говорила з кимось по пульту. Після чого Володимир відібрав його і натиснув кнопку.

"Все добре, все в порядку", - написано було на сторіс.

Після цього Христина зробила ранкове сторіс, на якому розповіла про свій стан.

"Добрий ранок. Маленька перемога-ніч без жарознижуючих, зараз знову температура 38, ломота в тілі, кашель і нежить, але я хоч поспала", - написала Христина.

"Прийшли аналізи-бактерія не причепилася, С-реактивний білок теж в нормі, ПЛР-негативний, але всі ознаки вірусної інфекції. Сподіваюся на Таміфлю і швидке одужання. Піду перевірю, як там Вова, так як тимчасово ми живемо в різних кімнатах", - написала Гірник.

Нагадаємо, Остапчуку з дружиною довелося терміново звернутися до лікаря

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