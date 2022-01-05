Катя Павленко-солістка групи "Go_A", що посіла п'яте місце на" Євробаченні", любить розповідати в Instagram про своє життя, а також ділитися анонсами майбутніх концертів.

Катя Павленко поділилася на своїй сторінці в Instagram про важливі успіхи своєї групи з колегами і розповіла про топ, в який вони потрапили, повідомляє Politeka.net. Як відомо, виконавиця любить розповідати про роботу в Instagram.

"Рік почався SHUMно! Відразу два наших треки потрапили в ESC TOP 250-щорічний рейтинг кращих пісень за всі часи існування Євробачення! SHUM увійшов до трійки найпопулярніших пісень за всю історію конкурсу! А "Solovey" зайняв 128-е місце. Вперше в історії в цей чарт потрапили відразу дві україномовні пісні 🇺 🇦 " - розповіла Катерина в Instagram.

Шанувальники підтримали новини артистки:

"Це прекрасний подарунок фанатів від вас; Браво 👏 👏 # shum🇺 🇦❤️; що ще раз підтверджує той факт, що на Євробаченні Вас засудили; молодці!🔥 🔥 🔥 Ви круті 🙌 пишаюся вами😍; це рівень! Далі-більше❤️🔥; Будь У мене машина часу, я б ось з цією інформацією з'явився б до вас перед нацвідбором 😁; пишаємося!😍 Кращі!💙 ; Молодці, не втомлююся повторювати 🔥 і так, головне, що Ви знайшли своїх❤️; ви справжній музичний феномен. Рвіть баяни і сопілки».

Катя Павленко разом зі своєю групою Go_A представляла Україну на Євробаченні в 2021 році, після чого її популярність зросла. А нещодавно солістка go_a виступила в другому сезоні "Маски", де її ніхто не зміг дізнатися з суддів. Не забуває Павленко і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Відомо, що у артистки живе кіт породи сфінкс, якого Катя Павленко назвала Котиком.

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