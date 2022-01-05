Відома співачка Тіна Кароль здивувала визнанням, що не змогла купити квитки на свій концерт для родичів, адже їх всі вже розкупили.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписували роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, часто радує фанатів яскравими публікаціями на своєму Instagram.

Так, цього разу зірка особисто вийшла на зв'язок з шанувальниками, записавши сторіс. У них вона розповіла, що на її майбутній концерт у Палаці "Україна" розкупили всі квитки.

"Поспішаю порадувати і поспішаю порадіти. Палац "Україна" повністю проданий, немає жодного квитка. Я просто хотіла купити родичам своїм, а більше немає квитків. І не знаю, що робити. Що робити? Другий зал, не другий зал? Спасибі, я вас люблю, і до швидкої зустрічі. Ми дуже стараємося", - розповіла в сторіс Тіна.

Також Кароль пообіцяла шанувальникам відкрити закулісся репетицій перед великим концертом. "Сьогодні я вам відкрию трошки більше репетицій", - зазначила вона.

Зірка також зізналася, що у неї є улюблена частина: "Але моя найулюбленіша частина... зараз зрозуміло, що красиве шоу, це круто, і все... але, це увертюра на"подвійний рай". П'ятигодинна увертюра, яка просто зводить з розуму своєю музикою і красою. До скорого".

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