Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписували роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, часто радує фанатів яскравими публікаціями на своєму Instagram.
Так, цього разу зірка особисто вийшла на зв'язок з шанувальниками, записавши сторіс. У них вона розповіла, що на її майбутній концерт у Палаці "Україна" розкупили всі квитки.
"Поспішаю порадувати і поспішаю порадіти. Палац "Україна" повністю проданий, немає жодного квитка. Я просто хотіла купити родичам своїм, а більше немає квитків. І не знаю, що робити. Що робити? Другий зал, не другий зал? Спасибі, я вас люблю, і до швидкої зустрічі. Ми дуже стараємося", - розповіла в сторіс Тіна.
Також Кароль пообіцяла шанувальникам відкрити закулісся репетицій перед великим концертом. "Сьогодні я вам відкрию трошки більше репетицій", - зазначила вона.
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Зірка також зізналася, що у неї є улюблена частина: "Але моя найулюбленіша частина... зараз зрозуміло, що красиве шоу, це круто, і все... але, це увертюра на"подвійний рай". П'ятигодинна увертюра, яка просто зводить з розуму своєю музикою і красою. До скорого".
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