Як пише Politeka.net, Дзідзьо є популярним українським артистом. Зірка знімався в якості детектива в шоу" Маска", де разом з ним були Олег Винник, Оля Полякова, Настя Каменських і Андрій Данилко. Тепер зірку запросили в нове шоу, яке називається "гра талантів". На сторінці каналу "Україна" з'явилися подробиці про проект.
На кадрах Дзідзьо з'явився в стильному костюмі і окулярах. Зірка показував, що можна побачити на проекті. Як стало відомо, вже в лютому 2022 року шоу вийде на телеекрани.
Варто відзначити, що нещодавно канал " Україна "придбав формат The Game of Talents, який в українській адаптації назвали"ігри талантів". На проекті зірки шоу-бізнесу і звичайні українці будуть відгадувати таланти людей завдяки підказкам та інтуїції.
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Також сам Дзідзьо підігрів інтерес до шоу, опублікувавши пост в Instagram.
"Пані та панове, я став ведучим нового супер шоу»ігри талантів"
Так, це новий досвід для мене, і я сам собі кинув виклик. Тому що шоу дуже цікаво не тільки глядачам і учасникам, а й мені. Буде дуже багато талановитих людей! І головне в цьому шоу Інтуїція-головний інструмент, якому довіряю. З кожним разом я намагаюся відшліфовувати майстерність, як ним користуватися! Так що це стане в нагоді мені в новому шоу.
Дивіться прем'єру масштабного шоу " Ігри талантів "у лютому на телеканалі" Україна", - написав Дзідзьо.
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