Як пише Politeka.net, Макс Тарапата став популярним блогером після участь в шоу"Холостячка". Там зірка дійшов до фіналу, але в підсумку Злата Огневич вибрала іншого чоловіка - Андрія Задворного, який через деякий час кинув зоряну "Холостячку". Макс дав нове інтерв'ю Таїсії Бахарєвої, де проговорився, чи пішов би на проект, якби там була головною героїнею Леся Нікітюк.
"Я б не прийшов. При всій моїй любові до лісу - до лісу я б не прийшов", - сказав Тарапата.
Також Макс розповіла, чи пошкодував він про прихід на проект.
"У мене були думки. Але це більше були моменти не відчаю, але внутрішніх сильних переживань. У ці моменти думаю:" Господи, навіщо я на себе все це звалив", - сказав Макс Тарапата.
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