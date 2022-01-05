Участник второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Максим Тарапата на одном из интервью дал ответ на вопрос, какие у них сейчас отношения с главной героиней Златой Огневич.

Как сообщает Politeka.net, бизнесмен Максим Тарапата, который принимал участие во втором сезоне реалити-шоу "Холостячка", но был отвергнут главной героиней Златой Огневич, в программе BAHAREVA govorit дал откровенное интервью и поговорил о своих отношениях с певицей теперь.

Так, на прямой вопрос ведущей о том, любит ли он Злату Огневич сейчас, Тарапата решил ответить.

"Я не хотел бы эти вещи, если честно, обсуждать. У меня к ней чувства есть так или иначе. Они не могут просто так пройти. Я не хотел бы это больше называть любовью, потому что сейчас мы в большей степени друзья. Сейчас этап дружеских отношений", - ответил участник "Холостячки".

Напомним, что Злата Огневич проводит праздники в компании участника "Холостячки": "Семья в сборе".

Ранее Politeka сообщала, что отброшеный Златой Огневич Тарапата получил новый заряд критики: "Через пол года тебя уже забудут".

Также Politeka писала, что финалист "Холостячки" Тарапата показал, как балует свекровь, которая могла бы быть у Златы Огневич: "Шампусик и все как надо".