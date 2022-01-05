Как сообщает Politeka.net, бизнесмен Максим Тарапата, который принимал участие во втором сезоне реалити-шоу "Холостячка", но был отвергнут главной героиней Златой Огневич, в программе BAHAREVA govorit дал откровенное интервью и поговорил о своих отношениях с певицей теперь.
Так, на прямой вопрос ведущей о том, любит ли он Злату Огневич сейчас, Тарапата решил ответить.
"Я не хотел бы эти вещи, если честно, обсуждать. У меня к ней чувства есть так или иначе. Они не могут просто так пройти. Я не хотел бы это больше называть любовью, потому что сейчас мы в большей степени друзья. Сейчас этап дружеских отношений", - ответил участник "Холостячки".
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Напомним, что Злата Огневич проводит праздники в компании участника "Холостячки": "Семья в сборе".
Ранее Politeka сообщала, что отброшеный Златой Огневич Тарапата получил новый заряд критики: "Через пол года тебя уже забудут".
Также Politeka писала, что финалист "Холостячки" Тарапата показал, как балует свекровь, которая могла бы быть у Златы Огневич: "Шампусик и все как надо".