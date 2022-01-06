Як пише Politeka.net, Олег Винник є популярним українським співаком. Зірку запросили на шоу "Маска" в якості детектива, як і Олю Полякову, Дзідзьо, Настя Каменських і Андрій Данилко. Ведучим шоу став Володимир Остапчук, який також знімався у проекті"Співають всі". На нових сторіс, які опублікував Володимир Остапчук, можна побачити кумедний кадр зі зйомок новорічної "Маски".

На кадрах Володимир Остапчук їв з вилки червону ікру. Його годував Олег Винник.

"За маму, за тата. Апетит хороший на червону ікру у сніжинки. Новий Рік все таки робить.... Умничка... Давай, давай, їж", - сказав Винник і продовжив годувати Остапчука.

"За всіх вовчиць", - підписав кадри Остапчук у себе в Instagram.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під відео, адже в сторіс Instagram, де залишив Володимир ролик, немає подібних інструментів для взаємодії з автором.

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