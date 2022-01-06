Как пишет Politeka.net, Олег Винник является популярным украинским певцом. Звезду пригласили на шоу "Маска" в качестве детектива, как и Олю Полякову, Дзидзьо, Настя Каменских и Андрей Данилко. Ведущим шоу стал Владимир Остапчук, который также снимался в проекте "Співають всі". На новых сторис, которые опубликовал Владимир Остапчук, можно увидеть забавный кадр со съемок новогодней "Маски".

На кадрах Владимир Остапчук ел с вилки красную икру. Его кормил Олег Винник.

"За маму, за папу. Аппетит хороший на красную икру у снежинки. Новый год все таки делает.... Умничка... Давай, давай, кушай", - сказал Винник и продолжил кормить Остапчука.

"За всех волчиц", - подписал кадры Остапчук у себя в Инстаграм.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под видео, ведь в сторис Инстаграм, где оставил Владимир ролик, нет подобных инструментов для взаимодействия с автором.

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