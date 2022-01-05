Відома українська балерина Катерина Кухар, яка веде активне соціальне життя, вирішила показати подарунки від своїх колег і друзів перед відпусткою.

Як пише Politeka.net, відома українська балерина, суддя " Танців з зірками» Катерина Кухар разом зі своїм чоловіком Олександром Стояновим вирушила на очерденой відпочинок і заінтригувала новими кадрами. Цього разу вона вирішила хвалитися подарунками, які отримала від своїх колег і друзів.

Цього разу перед відпусткою Катерина вирішила блиснути не тільки щасливими сімейними фото, але і кадрами зі своїми подарунками, які вона отримала кілька днів тому.

Як виявилося, порадувати балерину вирішила Настя Каменських і Юлія Саніна:

"Поки у нас пересадка в Амстердамі, покажу вам подарунки, які знайшла під ялинкою. Настюша, спасибі і з Новим роком! Юлечка, спасибі! Це витвір мистецтва"»

Раньше Катерина з чоловіком провели серію новорічних виступів у різних містах України. Після чого чоловік відомої балерини розповів про подальші плани, і показав цікаве фото.

"Гастролі по Україні закінчили і пора вирушати до Франції! Всім спасибі за свято, яке ви з нами розділили!🎄 І залишилося тільки одне питання: де чиї ноги? Тому що під кінець, ми їх вже не відчували)) трохи відпочинку і знову на сцену», - йдеться в повідомленні на сторінці Олександра Стоянова.

Нагадавши, Кухар, Чмерковський, Артур Логай та інші зірки показали свою новорічну ідилію: "чому з Юрою не KAZKA?"

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