Як пише Politeka.net, відома українська балерина, суддя " Танців з зірками» Катерина Кухар разом зі своїм чоловіком Олександром Стояновим вирушила на очерденой відпочинок і заінтригувала новими кадрами. Цього разу вона вирішила хвалитися подарунками, які отримала від своїх колег і друзів.
Цього разу перед відпусткою Катерина вирішила блиснути не тільки щасливими сімейними фото, але і кадрами зі своїми подарунками, які вона отримала кілька днів тому.
Як виявилося, порадувати балерину вирішила Настя Каменських і Юлія Саніна:
"Поки у нас пересадка в Амстердамі, покажу вам подарунки, які знайшла під ялинкою. Настюша, спасибі і з Новим роком! Юлечка, спасибі! Це витвір мистецтва"»
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Раньше Катерина з чоловіком провели серію новорічних виступів у різних містах України. Після чого чоловік відомої балерини розповів про подальші плани, і показав цікаве фото.
"Гастролі по Україні закінчили і пора вирушати до Франції! Всім спасибі за свято, яке ви з нами розділили!🎄 І залишилося тільки одне питання: де чиї ноги? Тому що під кінець, ми їх вже не відчували)) трохи відпочинку і знову на сцену», - йдеться в повідомленні на сторінці Олександра Стоянова.
Нагадавши, Кухар, Чмерковський, Артур Логай та інші зірки показали свою новорічну ідилію: "чому з Юрою не KAZKA?"
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