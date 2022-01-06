Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписували роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, в інтерв'ю на ютуб-каналі "Галерея Краси" заговорила про закоханість. Так, зірка описала, як вона розуміє, що закохалася, і що з нею відбувається в цей момент.

Опинитися, Твань попалася картка з питанням: "Як ти розумієш, що закохалася?". На це артистка відповіла дуже цікаво і детально: "Давай подумаємо, як ми це розуміємо. Метелики в животі, так. Очікування зустрічі, смс-ки, ось це ось, ось це все. Цукерки, букети. Потім ... перевіряєш, чи написав щось. Ось це точно. Все, достатньо".

Нагадаємо, у 2013 році Тіна Кароль овдовіла, втративши коханого чоловіка Євгенія Огіра. Зірка важко переживала смерть чоловіка, якого забрала важка онкологічна хвороба. Єдиною втіхою і сенсом життя для співачки став її син Веніамін, якого вона встигла народити в короткому шлюбі з Огіром. Після смерті чоловіка Тіна не була помічена ні в яких відносинах з чоловіками. А романтичний зв'язок з Даном Баланом на "Голосі країни" обидва артисти спростували, назвавши Їхні стосунки простою людською симпатією.

Нагадаємо, "Не знаю, що робити": Тіна Кароль дізналася, як продаються квитки на її концерт і розгубилася.

Як повідомляла Politeka, Кароль заінтригувала романтичними кадрами із загадковим супутником: "Рука в руці".

Також Politeka писала, що Артист "Квартал 95" Пікалов після розлучення вирішив позалицятися за Тіною Кароль: "Ти одна, я один...".