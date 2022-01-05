Дружина головного героя дев'ятого сезону проекту" Холостяк " Микити Добриніна - Даша Квіткова вирішила згадати про свою фігуру, яка у неї була до пологів.

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова стала дружиною Микити Добриніна після того, як перемогла на "Холостяку". Зараз вона разом з чоловіком ростить маленьку дитину, тому часто розповідає в Instagram про те, як бажає прийти в свою форму.

До вагітності Квіткова важила всього 53 кілограми, а під час пологів – 83, що її чимало стурбувало. Тридцять зайвих кг Даша почала скидати поступово.

Зараз її вага зупинилася на позначці 60 кг, проте вона бажає повернутися до часу, коли важила значно менше. Відповіді на запитання Квіткова супроводила пам'ятними кадрами. Також вона відповіла про плани на майбутнє після пластики носа:

"Не робила більше нічого, але хочеться красиво оформити груди після гв, але це поки розмови, так як у мене дитина маленька, а там не можна піднімати тяжкості».

Також Добриніна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Даша Квіткова продемонструвала, як виглядає крупним планом.

"Доогда ти рухаєшся Ти змушуєш мій океан рухатися теж", — підписала фото Даша Квіткова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Ви неймовірно красива", "просто красива, жіночна, я в захваті"," як же я тягнуся з вас в цій фотосесії 😍так, і взагалі"," яка ви красива", " Даша, ви нереальна! Надихаєте!", "Просто дівчина-мотиватор", "ось тут добре видно та сама ямочка, якої вже немає)", "Супер", "шикарна".

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