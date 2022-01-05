Жена главного героя девятого сезона проекта "Холостяк" Никиты Добрынина - Даша Квиткова решила вспомнить о своей фигуре, которая у нее была до родов.

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова стала супругой Никиты Добрынина после того, как победила на "Холостяке". Сейчас она вместе с мужем растит маленького ребенка, поэтому часто рассказывает в Инстаграм о том, как желает прийти в свою форму.

До беременности Квиткова весила всего 53 килограмма, а во время родов – 83, что ее немало обеспокоило. Тридцать лишних кг Даша начала сбрасывать постепенно.

Сейчас ее вес остановился на отметке 60 кг, однако она желает вернуться ко времени, когда весила значительно меньше. Ответы на вопросы Квиткова сопроводила памятными кадрами. Также она ответила о планах на будущее после пластики носа:

«Не делала больше ничего, но хочется красиво оформить грудь после гв, но это пока разговоры, так как у меня ребенок маленький, а там нельзя поднимать тяжести».

Также Добрынина опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Даша Квиткова продемонстрировала, как выглядит крупным планом.

"Когда ты двигаешься ты заставляешь мой океан двигаться тоже", — подписала фото Даша Квиткова.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Вы невероятно красивая", "Просто красивая, женственная, я в восторге", "Как же я тащусь с вас в этой фотосессии 😍да, и вообще", "Какая вы красивая", "Даша, вы нереальная! Вдохновляете!", "Просто девушка-мотиватор", "Вот тут хорошо видна та самая ямочка, которой уже нет)", "Супер", "Шикарная".

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