Як пише Politeka.net, Лідія Таран стала популярною українською телеведучою і зіркою телеканалу 1+1. Також знаменитість активно веде сторінку в Instagram.

У новому пості Лідія розповіла, як готувати кутю, поділившись фото і відео.

"Кутя-це просто!

І це чиста любов

Сьогодні можете просто замочити пшеницю а завтра все з'єднайте. Але я вважаю, що вчорашня кутя так само смачна, як вчорашній борщ. Класно, коли всі складові вже прожили разом, наполяглися і співати хором. Тому у мене вже все готово, щоб завтра, як зійде перша зірка - Ви знаєте...

пшениця! Миска на фотці вийшла з 1 склянки. Якщо замочене зерно ніч простоїть, вариться швидко. Пробуйте, тому що залежить від якості і чи любите ви, щоб розварена або аль денте

Ізюм, курага - що побажаєте - по жменьці. Можна теж замочити

мак-залити окропом на 60 хвилин десь, потім потовкти, щоб пустив молочко, раніше товкли в ступі, але потім люди винайшли блендери, тому це раз-два і справа зроблена

горіхи волоські і мигдаль. Люди кладуть і кедрові і кешью, але я старовір, я також смолола блендером, але можна і просто покришити

цедра лимона або апельсина, якщо любите

мед, якщо немає алергії. Головне не передати меду, тому що ті сухофрукти та інші - вже солодко

компот! Тут я теж старовір-бабуся заливала компотом щедро, тому і я так буду робити

Але вже завтра. Сьогодні в холодильник. Настоюватися

Чула, що люди кладуть ще імбир, цукати... а що додаєте ви? Пишіть в коментарях, діляться лайфхаками!

Смачна кутя і Різдво", - написано було в публікації.

"Класний подрібнювач))!!",- написала у відповідь колега Марічка Падалко.

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