Як пише Politeka.net, Анна Трінчер є популярною співачкою і блогеркою. Нещодавно зірці зробив пропозицію блогер Олександр Волошин, через що дівчина навіть посварилася з рідними. А тепер Трінчер поділилася кадрами з лікарні, де її обранцеві зроблять операцію.
На новому фото Анна Трінчер показала, як Олександр лежить на лікарняному ліжку.
"Всім привіт від мене цієї булочки.
У нас все добре!", - написала Тринчер.
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Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Я знаю що таке наркоз і операція... У мене було 6 загальних і два спінальних наркозу. Ганнуся передай Саші, що все буде добре.... Він молодець, сильний духом", "якнайшвидшого одужання", " що сталося?", "Якнайшвидшого відновлення".
А до цього Анна показувала сторіс, як пара їхала на операцію. Невідомо, чому Волошину знадобилася операція, але фанати пари розповіли, що у Олександра проблема з Коліном.
"Я дуже переживаю, але намагаюся робити вигляд - що все ок".
Нагадаємо, Трінчер здивувала кадрами в ліжку зі своїм нареченим
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