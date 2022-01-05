Співачка Анна Трінчер, яка у відносинах з блогером Олександром Волошиним, показала кадри з лікарні.

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер є популярною співачкою і блогеркою. Нещодавно зірці зробив пропозицію блогер Олександр Волошин, через що дівчина навіть посварилася з рідними. А тепер Трінчер поділилася кадрами з лікарні, де її обранцеві зроблять операцію.

На новому фото Анна Трінчер показала, як Олександр лежить на лікарняному ліжку.

"Всім привіт від мене цієї булочки.

У нас все добре!", - написала Тринчер.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Я знаю що таке наркоз і операція... У мене було 6 загальних і два спінальних наркозу. Ганнуся передай Саші, що все буде добре.... Він молодець, сильний духом", "якнайшвидшого одужання", " що сталося?", "Якнайшвидшого відновлення".

А до цього Анна показувала сторіс, як пара їхала на операцію. Невідомо, чому Волошину знадобилася операція, але фанати пари розповіли, що у Олександра проблема з Коліном.

"Я дуже переживаю, але намагаюся робити вигляд - що все ок".

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