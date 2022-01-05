Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер является популярной певицей и блогеркой. Недавно звезде сделал предложение блогер Александр Волошин, из-за чего девушка даже поссорилась с родными. А теперь Тринчер поделилась кадрами из больницы, где ее избраннику сделают операцию.
На новом фото Анна Тринчер показала, как Александр лежит на больничной койке.
"Всем привет от меня этой булочки.
У нас все хорошо!", - написала Тринчер.
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Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Я знаю что такое наркоз и операция... У меня было 6 общих и два спинальных наркоза. Анечка передай Саше, что все будет хорошо.... Он молодец, сильный духом", "Скорейшего выздоровления", "Что случилось?", "Скорейшего восстановления".
А до этого Анна показывала сторис, как пара ехала на операцию. Неизвестно, почему Волошину понадобилась операция, но фанаты пары рассказали, что у Александра проблема с коленом.
"Я очень переживаю, но стараюсь делать вид - что все ок".
Напомним, Тринчер удивила кадрами в постели со своим женихом
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