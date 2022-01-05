Ектор Хіменес-Браво, який є суддею "Майстер Шеф", розповів про ідеальний тест для вареників.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво не тільки телезірка, а й популярний блогер в Instagram. У новій публікації суддя "Майстер Шеф" розповів, як приготувати ідеальне пісне тісто для вареників.

"Ідеальні рецепти пісного тіста для вареників-щоб ви більше не рилися в книгах і гуглі", - написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Все б добре, тільки це не пісне тісто. Яйце в складі", "пісне тісто: 3 склянки борошна, 1 склянку окропу, 3 ст.л. рослинного масла, перемішати, замісити тісто, накрити плівкою і дати постояти 1 годину", "на кефірі. Але пора б вже тільки кефір пити без вареників", "кефір і яйце не пісні продукти"," пісне від слова пост, в В пост яйця не їдять", " спасибі, Ектор! Нам без вареників не обійтися!".

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