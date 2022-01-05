Зірка 1+1 Марічка Падалко показала, як підтримує себе у формі навіть у новорічні свята.

Як пише Politeka.net, Марічка Падалко - популярна телеведуча на українському ТБ. Зірка також веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами самим цікавим.

"Як Ваші салатики? Вже все з'їли? Спорт на паузі або трохи є)? Мене поки позбавляє від переїдання вода.

Намагаюся щодня рухатися і бігати, але як дотримуватися найважливішого правила – не жувати постійно – коли ти вдома з сім'єю, не знаю. То чай, то обід, то ще що-небудь. Максимум кілька годин без їжі ... вже плюс 1 кг.заспокоюю, що м'язи після паузи від повернення до тренувань затримують рідину для відновлення. Хороша відмазка)", - написала Марічка.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"2 січня (у неділю) о 9:00 вже була на боксі). не набрала на Новий рік, тому що встигла трохи набрати ще до)", "А нам нормально, ми працюємо з дому. Як було 100кг, так і є", "все клас".

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