Зірки "Дизель Шоу", Єгор Крутоголов, Олександр Бережок і Вікторія Булітко, висміяли нераціональність одного з відпочиваючих на пляжі - Відео вже в мережі.

"Дизель Шоу" давно знімають скетчком "На трьох", в якому висміюють різні життєві ситуації, пише Politeka.net. В одному з сюжетів вирішили висміяти нераціональність одного з відпочиваючих на пляжі.

Єгор Крутоголов виконав роль Джина, а Олександр Бережок і Вікторія Булітко - подружжя. Перший вирішив виконати три бажання чоловіка, але той їх розгубив. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Закінчується відео тим, що дружина виявилася замкнена в пляшці, а Джин і відпочиваючий на пляжі пили хмільний напій.

"Я сказала на відпочинку ніякого пива!",- вигукнула Булітко "з пляшки".

"Джин на пляжі - на що мужик профукал 3 бажання?",- написали автори поста.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 переглядів і трохи коментарів.

"😂😂😮", "😂😂😂😂😂😂🔥👏", "🤣🤣🤣👏👏🔥❤️👍👍👍👋🤭", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, скетчком "На трьох" виходить в телеефір вже кілька років, тут немає політики, а в кадрі завжди з'являється лише три актори.

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