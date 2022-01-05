"Дизель Шоу" давно знімають скетчком "На трьох", в якому висміюють різні життєві ситуації, пише Politeka.net. В одному з сюжетів вирішили висміяти нераціональність одного з відпочиваючих на пляжі.
Єгор Крутоголов виконав роль Джина, а Олександр Бережок і Вікторія Булітко - подружжя. Перший вирішив виконати три бажання чоловіка, але той їх розгубив. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Закінчується відео тим, що дружина виявилася замкнена в пляшці, а Джин і відпочиваючий на пляжі пили хмільний напій.
"Я сказала на відпочинку ніякого пива!",- вигукнула Булітко "з пляшки".
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"Джин на пляжі - на що мужик профукал 3 бажання?",- написали автори поста.
За 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 переглядів і трохи коментарів.
"😂😂😮", "😂😂😂😂😂😂🔥👏", "🤣🤣🤣👏👏🔥❤️👍👍👍👋🤭", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, скетчком "На трьох" виходить в телеефір вже кілька років, тут немає політики, а в кадрі завжди з'являється лише три актори.
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