Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Вона прославилася після головної ролі в серіалі "Роксолана", ще в 90-х.і зараз артистка продовжує активно займатися кар'єрою, і знімається в безлічі проектів. Не забуває 55-річна актриса і про Instagram, де ділиться з фанатами подробицями свого життя і робочими моментами.

На новому сторіс на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська похвалилася ошатним образом. Актриса зображена з яскравим макіяжем. Вона була одягнена з вишиту сукню української дизайнерки.

"Святковий настрій", - написала артистка.

Відзначимо, зараз Ольга Сумська знаходиться в туристичному місті Яремче в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська похвалилася оновленою зачіскою, з якою стала виглядати ще молодше. Актриса зізналася, що мріє про коротку стрижку, але поки не може на неї зважитися.

Раніше повідомлялося, Сумська показала себе 19-річною і зізналася, кому найчастіше віддавали хороші ролі: "не ображайтеся тільки..."

Також, Сумська засвітила, як проводить свята зі своїм чоловіком Борисюком: "очі сяють щастям"

Politeka розповідала, 55-річна Ольга Сумська зважилася показати свою зовнішність без фільтрів: "бачите результат?"