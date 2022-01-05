Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Вона прославилася після головної ролі в серіалі "Роксолана", ще в 90-х.і зараз артистка продовжує активно займатися кар'єрою, і знімається в безлічі проектів. Не забуває 55-річна актриса і про Instagram, де ділиться з фанатами подробицями свого життя і робочими моментами.
На новому сторіс на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська похвалилася ошатним образом. Актриса зображена з яскравим макіяжем. Вона була одягнена з вишиту сукню української дизайнерки.
"Святковий настрій", - написала артистка.
Відзначимо, зараз Ольга Сумська знаходиться в туристичному місті Яремче в Івано-Франківській області.
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Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська похвалилася оновленою зачіскою, з якою стала виглядати ще молодше. Актриса зізналася, що мріє про коротку стрижку, але поки не може на неї зважитися.
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