Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.
Так, на этот раз жена Решетника опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Решетник продемонстрировала, в каких шикарных условиях отдыхает. Она позирует на белоснежной постели в красной комнате.
"Я ❤️ город 🦁 в год 🐯
Кто бывал во Львове, ставьте лайк", — подписала фото Кристина Решетник.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Старший сын Виктора Павлика рассекретил, что получил от отца и его новой жены в подарок: "Вот она, моя мечта..."
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев столкнулся с обратной стороной славы: "Какой-то тип прифотошопил..."
Казанин из "Квартал 95" насмешил украинцев, выйдя на прогулку по Киеву: "Первая ласточка прилетела"
Внезапно ушла из жизни молодая певица, ей было всего 46 лет: последние дни провела в коме
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией жены Решетника: "Хорошего отдыха и всего Вам лучшего в Новом Году!", "Мечта", "Ни разу не была", "Сейчас здесь и очень впечатляет город", "Не была, но лайк поставлю".
Ранее сообщалось, жена ведущего "Холостяка" Решетника похвасталась идеальным началом года с мужем: "Уже второй день, как..."
Также, жена ведущего "Холостяка" Решетника в одном халате показала, как выглядят идеальные выходные: "Какая..."
Politeka рассказывала, жена ведущего "Холостячки" Решетника показала свой шопинг и поделилась модными советами: "Счастье для женщины"