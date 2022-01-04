Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.

Так, на этот раз жена Решетника опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Решетник продемонстрировала, в каких шикарных условиях отдыхает. Она позирует на белоснежной постели в красной комнате.

"Я ❤️ город 🦁 в год 🐯

Кто бывал во Львове, ставьте лайк", — подписала фото Кристина Решетник.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией жены Решетника: "Хорошего отдыха и всего Вам лучшего в Новом Году!", "Мечта", "Ни разу не была", "Сейчас здесь и очень впечатляет город", "Не была, но лайк поставлю".

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