Кристина, жена ведущего шоу "Холостяк" и "Україна має талант" Григория Решетника, наслаждается сейчас отдыхом с любимым вдали от дома.

Похоже, чета Решетников решила устроить себе настоящий праздничный викенд без детей (которых у нихъ аж трое). Григорий Решетник с женой встретили Новый, 2022-й, год на Прикарпатье, остановившись в фешенебельном отеле. В своем свежем посте в Инстаграм Кристина опубликовала новые фото, на которых позировала в стильном наряде возле елочки у себя в номере, передает Politeka.net.

Жена Решетника описала, как чудно они с Григорием проводят время:

"Уже второй день, как мы отдыхаем 🥳 После рабочего Нового Года, Гриша впервые сделал себе передышку 2 дня и мы остались в отеле 🎄 Нас здесь гостеприимно принимают, кормят, как дома 😍 и дают возможность надышаться свежим воздухом и накупаться в СПА 🥰. Словом, идеальное у нас начало 2022 года 🤩 А как ваше настроение? Отошли уже от празднований?".

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Если детки рядом, то конечно праздники хорошие!)"

"Молодцы!!!👍👍👍 Наслаждайтесь отдыхом и друг другом!!!❤️❤️❤️"

"Молодцы! Любите друг друга!❤️❤️"

До этого жена Решетника показывала, в каком наряде встречала Новый год - синем мини-платье из шелка с пиджаком оверсайз.

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