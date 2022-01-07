Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла шанувальникам в Instagram про свою хворобу. Дівчина захворіла під час відпочинку в Буковелі, куди вони з чоловіком вирушили святкувати Новий Рік. Однак через погіршення самопочуття вони повернулися до Києва.

Вже кілька днів Христина хворіє, і хоті температури у неї вже немає, але триває сильний кашель. Остапчук робить все, щоб підняти настрій хворої дружини, дарує їй Букети квітів і готує смаколики.

У своїх сторіс Горняк розповіла, як йдуть справи, і як вона зараз себе почуває: "Коли у мене була "корона", то я не відчула, а грип А нібито хоче мене перевірити на всі випробування. Сьогодні ранок у мене більш радісне, так як друга ніч без температури. Кашляю, від цього дуже боляче всередині, тіло ослаблене, все болить, але в цілому відчуваю, що йду на поправку".

Також Христина показала градусник і написала: "З температурою все гуд, але ось з кашлем сьогодні жах. Кашляю, як ніби я "туберкульозник", не дай Боже, і болить так, що жах". Також дівчина додала, що збирається знову відвідати лікаря.

Нагадаємо, Дружина Остапчука розповіла про симптоми хвороби, яку підхопила на елітному курорті: "Такого я ще не бачила...".

Як повідомляла Politeka, Дружину Остапчука підкосила хвороба з температурою і болями: в якому вона зараз стані.

Також Politeka писала, що "Може ти вагітна?": Остапчуку з дружиною довелося терміново звернутися до лікаря.