Так, протестувальники здійснили спробу захоплення мерії Алмати. На місце стягнулися силовики і військова техніка. Кадри "зачистки" центральної площі поруч з мерією зняли очевидці. Ними поділився Остапчук у своїх "сторіз", передає Politeka.net.
"На вулиці Алмати виведені тисячі військових. Зараз відбувається перегрупування поліції і армії. А все почалося зі стихійних мітингів через підвищення ціни на газ", - йдеться в підписі.
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Крім того, демонстранти захопили аеропорт в Алмати. Авіалайнери перестали літати ввечері 5 січня, всіх пасажирів утримували в літаках, потім, правда, обіцяли супроводити назад в місто.
Остапчук показав погром в аеропорту - розбиті вітрини й виламані двері та ще кілька кадрів бійок між протестувальниками і військовими.
"Якщо є у мене підписники з Казахстану - напишіть, що зараз відбувається", - звернувся Остапчук.
Додамо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який змінив Нурсултана Назарбаєва, оголосив, що будуть вжиті жорсткі заходи, в країну прибули військові фахівці з країн ОДКБ для стабілізації обстановки.
Нагадаємо, бунт в Казахстані: аеропорт захоплений, по трасах їдуть колони військової техніки, з'явилися дані про жертви
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