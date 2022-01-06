Ведущий Владимир Остапчук показал серию ужасающих кадров из Казахстана, где мирные митинги против повышения цены на газ переросли в масштабные погромы, а город Алматы стал центром протестного движения.

Так, протестующие совершили попытку захвата мэрии Алматы. На место стянулись силовики и военная техника. Кадры "зачистки" центральной площади рядом с мэрией засняли очевидцы. Ими поделился Остапчук в своих "сториз", передает Politeka.net.

"На улицы Алматы выведены тысячи военных. Сейчас происходит перегруппировка полиции и армии. А все началось со стихийных митингов из-за повышения цены на газ", - говорится в подписи.

Кроме того, демонстранты захватили аэропорт в Алматы. Авиалайнеры перестали летать вечером 5 января, всех пассажиров удерживали в самолетах, потом, правда, обещали сопроводить обратно в город.

Остапчук показал погром в аэропорту - разбитые витрины и выламанные двери и еще несколько кадров потасовок между протестующими и военными.

"Если есть у меня подписчики из Казахстана - напишите, что сейчас происходит", - обратился Остапчук.

Добавим, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который сменил Нурсултана Назарбаева, объявил, что будут предприняты жесткие меры, в страну прибыли военные специалисты из стран ОДКБ для стабилизации обстановки.

Напомним, бунт в Казахстане: аэропорт захвачен, по трассам едут колонны военной техники, появились данные о жертвах

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