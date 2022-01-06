Так, протестующие совершили попытку захвата мэрии Алматы. На место стянулись силовики и военная техника. Кадры "зачистки" центральной площади рядом с мэрией засняли очевидцы. Ими поделился Остапчук в своих "сториз", передает Politeka.net.
"На улицы Алматы выведены тысячи военных. Сейчас происходит перегруппировка полиции и армии. А все началось со стихийных митингов из-за повышения цены на газ", - говорится в подписи.
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Кроме того, демонстранты захватили аэропорт в Алматы. Авиалайнеры перестали летать вечером 5 января, всех пассажиров удерживали в самолетах, потом, правда, обещали сопроводить обратно в город.
Остапчук показал погром в аэропорту - разбитые витрины и выламанные двери и еще несколько кадров потасовок между протестующими и военными.
"Если есть у меня подписчики из Казахстана - напишите, что сейчас происходит", - обратился Остапчук.
Добавим, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который сменил Нурсултана Назарбаева, объявил, что будут предприняты жесткие меры, в страну прибыли военные специалисты из стран ОДКБ для стабилизации обстановки.
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