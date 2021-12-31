Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук попал в неприятную ситуацию и предупредил поклонников, что од его имени в сети действуют мошенники.

Как пишет Politeka.net, популярный украинский теле - и радиоведущий Владимир Остапчук, который вел известные шоу "Маска" и "Співають всі", в своем Instagram сообщил поклонникам, что от его имени в сети действуют мошенники.

По словам Остапчука они просят деньги на giveaway, который якобы проводит телеведущий. Владимир предупредил, что это неправда.

"У меня другой контакт и другая фотка. Ребят, никаких гивов я не делаю. Это мошенники. Attention", - написал телеведущий.

Также Владимир Остапчук предупредил, чтобы никто не сбрасывал никаких денег.

"Так, ребята, это мошенничество. Я никому не звоню, не пишу и денег не требую. Не участвую ни в каких гивах и никакие гивы не организовываю. Пожалуйста, не отправляйте никаких денег мне", - предостерег поклонников телеведущий.

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