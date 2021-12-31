Как пишет Politeka.net, популярный украинский теле - и радиоведущий Владимир Остапчук, который вел известные шоу "Маска" и "Співають всі", в своем Instagram сообщил поклонникам, что от его имени в сети действуют мошенники.
По словам Остапчука они просят деньги на giveaway, который якобы проводит телеведущий. Владимир предупредил, что это неправда.
"У меня другой контакт и другая фотка. Ребят, никаких гивов я не делаю. Это мошенники. Attention", - написал телеведущий.
Также Владимир Остапчук предупредил, чтобы никто не сбрасывал никаких денег.
Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: «Как когда то Кристина с Аллой…»
Не стало народной артистки, коллеги не находят себе места: "Выражаем соболезнования"
Оборвалась жизнь звезды советского кино, который тяжело болел: "Добрая память"
Рожающая жена 19-летнего победителя "Голосу країни" поделилась первыми эмоциями: "Настоящие схватки..."
Мама Хименеса-Браво, прилетев к сыну в Украину, мечтает о возвращении на родину: что пошло не так
"Так, ребята, это мошенничество. Я никому не звоню, не пишу и денег не требую. Не участвую ни в каких гивах и никакие гивы не организовываю. Пожалуйста, не отправляйте никаких денег мне", - предостерег поклонников телеведущий.
Ранее Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук раскрыл причины переезда в Канаду: "Решили ехать, потому что...".
Напомним, что жена Владимира Остапчука поделилась откровением о ссорах с мужем: "Я фурия".
А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука вслед за Никитюк и Брежневой засветила бриллиантовое кольцо за полмиллиона: "Санта?".