Співачка Настя Каменських, яка нещодавно відзначила в сімейному колі різдвяні свята, вирішила виїхати на відпочинок з близькими і друзями.

Настя Каменських перед святами влаштувала собі кілька насичених днів і провела їх на гамтролях, влаштовуючи пишні концерти і давши кілька інтерв'ю, пише Politeka.net. Тільки після Нового року вона вирішила виїхати з країни, щоб повеселитися закордоном.

Щоразу на свята Каменських відлітає з країни, щоб розважитися на відпочинку. Причому найчастіше їде Каменських не з чоловіком, а з подругою - Анною Анчук, яка після розлучення з Позитивом стала частіше розповідати про себе. Однак, цього разу вони всі разом полетіли в Тулум (Мексика), де не один раз відпочивали.

Співачка розповіла, що шлях зайняв 24 години, але зате тепер вона в теплих краях. Зараз Каменських показала, як веселилася на пляжі в квітчастому бікіні, а після відправилася в ресторан біля узбережжя з подругою, де встигла танцювати під завзяту музику.

"Це любов" - пише Каменських.

Раніше в Instagram Настя Каменських похвалилася фігурою в червоній сукні з розрізом. Образ доповнили червоні туфлі на високій шпильці і масивні сережки.

"Шикарні ніжки красуня Анастасія», «красуня», «чудова», «Червоний прекрасний, як у мене говорять», «красуня🔥 червоний дуже йде», «обожнюю, обожнюю Всі фотографії», "Ох, хороша", - пишуть в коментарях.

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