Настя Каменских является известной украинской артисткой, которая начала свою карьеру в 2000-ых. Она прославилась благодаря дуэту с Потапом (Алексеем Потапенко), который прекратил свое существование в 2017 году. С того времени артистка строит сольную карьеру под псевдонимом "NK". Кроме того, Настя Каменских стала звездным детективом популярного шоу "Маска", передает Politeka.net.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Настя Каменских похвасталась фигурой в красном платье с разрезом. Образ дополнили красные туфли на высокой шпильке и массивные сережки.

Фолловеры Насти Каменских были восхищены видом певицы.

«Шикарные ножки красотка Анастасия», «Красотка», «Великолепная», «Красный прекрасный, как у меня говорят», «Фото супер», «Супер!!!! красотка», «Ты лучшая», «Крутышка», «Красотка🔥 красный очень идет», «Обожаю, обожаю все фотографии», «Ох, хороша», - пишут в комментариях.

Напомним, Логай, Яма, Полякова, Осадчая и другие звезды устроили битву новогодних образов

А еще Politeka сообщала, что Каменских с малышкой на руках похвасталась идиллией с Потапом

Также Politeka писала, что Каменских поразила видом в платье с разрезом до бедра рядом с Потапом