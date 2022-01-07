Певица Настя Каменских, которая недавно отметила в семейном кругу рождественские праздники, решила уехать на отдых с близкими и друзьями.

Настя Каменских перед праздниками устроила себе несколько насыщенных дней и провела их на гамтролях, устраивая пышные концерты и дав несколько интервью, пишет Politeka.net. Только после Нового года она решила уехать из страны, чтобы повеселиться заграницей.

Каждый раз на праздники Каменских улетает из страны, чтобы развлечься на отдыхе. Причем чаще всего уезжает Каменских не с мужем, а с подругой - Анной Анчук, которая после развода с Позитивом стала чаще рассказывать о себе. Однако, в этот раз они все вместе улетели в Тулум (Мексика), где не один раз отдыхали.

Певица рассказала, что путь занял 24 часа, но зато теперь она в теплых краях. Сейчас Каменских показала, как веселилась на пляже в цветастом бикини, а после отправилась в ресторан у побережья с подругой, где успела сплясать под задорную музыку.

"Это любовь" - пишет Каменских.

Ранее в Инстаграм Настя Каменских похвасталась фигурой в красном платье с разрезом. Образ дополнили красные туфли на высокой шпильке и массивные сережки.

«Шикарные ножки красотка Анастасия», «Красотка», «Великолепная», «Красный прекрасный, как у меня говорят», «Красотка🔥 красный очень идет», «Обожаю, обожаю все фотографии», «Ох, хороша», - пишут в комментариях.

Напомним, Каменских рассказала о новогоднем сюрпризе Верки Сердючки с "мамой"

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